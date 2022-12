Ditët e fundit në rajon po ndodhin zhvillime që na kujtojnë disa kohë të këqija nga e kaluara, shkruan portali 24info.mk.

Sipas këtij portali së fundi janë rritur tensionet janë rritur në veri të Kosovës ditët e fundit, pas arrestimit të disa personave të nacionalitetit serb dhe raportimeve për të shtëna me armë ndaj njësiteve policore.

Ndërkohë, Maqedonia e Veriut siç shkruhet është nën sulm të vazhdueshëm hibrid me kërcënime të rreme me bomba.

Duke qenë se fillimisht shkollat ​​e mesme ishin kryesisht në shënjestër, kërcënimet e bombave të vendosura vijuan nëpër institucionet shtetërore, por edhe te subjektet private e deri tek ndërtesat e banimit.

Qendrat tregtare si QTQ (GTC), East Gate, Xhevahir Towers dhe ndërtesa e Ministrisë së Jashtme janë evakuuar dje për shkak të raportimeve për bomba të vendosura.

Këtë mëngjes edhe Mali i Zi u zgjua me disa raportime për bomba të vendosura në ndërtesat e shkollave.

“Denoncimet përveç se shkaktojnë panik te qytetarët, dëmtojnë edhe sistemin e sigurisë dhe synojnë ta paralizojnë atë. Shumë ekspertë besojnë se sulme të tilla hibride kanë një qendër për të cilën dyshojnë se ndodhet në Rusi dhe si mbështetje për këtë veçojnë faktin se strukturat ruse kanë kryer më parë sulme të ngjashme në vende shumë më të mëdha dhe më të forta se Maqedonia dhe Mali i Zi. Faktin e dytë ata e shohin tek ajo se Rusia, e cila nuk po shkon aspak mirë në Ukrainë, ka nevojë për zgjerimin e konfliktit dhe hapjen e fronteve të reja, por ato duhet të jenë sa më larg kufijve të saj dhe në vendet anëtare të NATO-s. , për të destabilizuar Aleancën.

Analistët e sigurisë botërore pohojnë se lufta në Ukrainë do të përshkallëzohet më tej, kështu që nëse sulmet hibride janë kryer ose frymëzuar vërtet nga Moska, ato sigurisht që do të vazhdojnë me intensitet të pandërprerë”, shkruan portali në gjuhën maqedonase.