Në Berovë është regjistruar moti më i ftohti sot në mëngjes është zero gradë, ndërsa në Dojran temperatura maksimale ka qenë dhjetë gradë.

Sipas DPHM, dy gradë në Llazaropole, 3 në Manastir, 4 në Mavrovë, Tetovë dhe Strumicë, 5 në Kriva Pallankë, 6 në Prilep, Shtip, Demir Kapi, Shkup-Petrovec dhe Kodrën e Diellit, 7 në Pretor, Dibër, Krushevë, Ohër, Gjevgjeli dhe Kumanovë, 8 në Shkup, si dhe 9 gradë në Vinicë.

Moti sot është me diell me vranësira të vogla deri në mesatare lokale.

Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i ndryshueshëm.

Temperaturat maksimale do të lëvizin nga 20 deri në 26 gradë.

Në Shkup do të mbaj mot me diell me vranësira të vogla dhe temperaturë deri në 24 gradë.