Në këto rrethana OBRM-PDUKM nuk do të lejojë ndryshim të preambulës së Kushtetutës, deklaroi lideri i partisë Hristijan Mickoski.

“Në këto rrethana aktuale, ne nuk do të lejojmë ndryshimin e preambulës sepse kur të hapet Kushtetuta dhe të ndryshohet preambula, nuk bëhet fjalë nëse këta 173 bullgarë në Maqedoni që votuan do të futen në preambulë. Ju thoni se ka një komunitet kroat dhe një malazez, megjithëse komuniteti hebre është përfshirë në pjesën ku përmenden komunitetet fetare, nuk është ky problemi. Problemi është se në Ohër po bëhet një tentativë tipike asimilimi – qendra kulturore bullgare “Borisi i tretë”. Më parë ka qenë Vanço Mihailov në Manastir. Në atë kohë qeveria bëri deklarata të guximshme se në Bllagoevgrad do të lindte një qendër kulturore maqedonase, por nuk ndodhi”, tha Mickoski në një intervistë televizive.

Dokumenti i parë që doli pas ngjarjeve të korrikut, shtoi ai, është praktikisht një rikthim në shekullin e 11-të, bëhet fjalë për shtetin e Samuelit, Kirilin dhe Metodin, Klementin dhe Naumin.

“Asnjëherë nuk e kam dëgjuar Bullgarinë të flasë për atë që është aktuale, si ndërtimi i interkonjeksionit të ri të gazit midis Maqedonisë dhe Bullgarisë në pjesën e Strumicës në Petriç, për të konkurruar bashkërisht për ndonjë projekt në infrastrukturën rrugore. Por, nga pala tjetër shohim vetëm qëndrim të qartë historik. Kur historia nuk mund të jetë pengesë për integrimin e Maqedonisë, atëherë mund të flasim”, tha Mickoski.

Ai tha se kërkesa për zgjedhje të parakohshme qëndron.

“Kërkesa për zgjedhje të parakohshme qëndron. Prioriteti im dhe i OBRM-PDUKM-së si prioritet themelor, prioritet i secilës parti opozitare është që sa më shpejt të jetë e mundur të formohet qeveria dhe kjo mund të ndodhë vetëm në zgjedhje”, tha Mickoski.

Në të njëjtën kohë, thotë ai, nuk i kemi dhënë dorë qeverisë, por qytetarëve dhe shtetit dhe shton se para takimit me kryeministrin dhe ekipin qeveritar për situatën në sektorin e energjisë, opozita është takuar me Odat Ekonomike, gjatë së cilës deklaruan se biznesi dhe kompanitë kanë probleme.

Ai shtoi se rruga për të arritur në zgjedhje të parakohshme parlamentare është nëse Kuvendi vetëshpërndahet, pra me të paktën 61 deputetë që votojnë për shpërndarjen e vetë Kuvendit.