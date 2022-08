I gjithë territori i Maqedonisë së Veriut të enjten dhe të premten do të jetë nën ndikimin e valës së nxehtë me temperatura të larta ditore që në shumë vende do të jenë mbi 35 gradë celsius, ndërsa në pjesët juglindore mbi 40 gradë celsius, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Nga temperaturat e larta të enjten dhe të premten vendi do të hy në fazën portokalli.

“Të premten gjatë natës do të ketë vranësira të shtuara me paraqitje të reshjeve të herëpashershme”, shtojnë nga DPH.