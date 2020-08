Ka nisur takimi midis liderit të LSDM-së dhe atij të BDI-së, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti, ndërkohë që pritet të merren vesh për Qeverinë e ardhshme katërvjeçare. Temë e takimit të sotëm, siç merr vesh KOHA, do të jetë kombinatorika e periudhës së udhëheqjes me Qeverinë, konkretisht periudha se kur Naser Ziberi do të drejtojë Qeverinë, në fillim të mandatit apo dy vitet e fundit.

Në ndërkohë, para takimit, Ahmeti është shprehur optimist për TV24 se do të arrihet marrëveshja qeverisëse në pajtim me afatet kushtetuese. Ndryshe, sot Ahmeti u ka dërguar ftesë liderëve të partive shqiptare për takim të përbashkët ditën e enjte.