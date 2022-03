Çifti i famshëm i aktorëve Mila Kunis dhe bashkëshorti i saj Ashton Kutcher janë fotografuar në vitin 2019 duke drekuar me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe gruan e tij, Olena Zelenska.

Duke buzëqeshur dhe duke qeshur ndërsa darkonin së bashku, një foto tregonte Mila dhe Ashton, të cilët luajtën së bashku në “That 70s Show”, duke parë njëri-tjetrin ndërsa miqtë e tyre politikë ishin ulur përballë tyre. Pas këtij takiii, Mila publikoi foto në rrjete sociale dhe shkroi:

“Njohje e këndshme, bisedë e gjallë dhe kënaqësi e vërtetë nga komunikimi”.

Presidenti foli edhe për takimin në atë kohë, duke thënë:

“Sot u takova me Mila Kunis me origjinë ukrainase dhe aktorin dhe producentin Ashton Kutcher. Ne patëm një bisedë shumë të frytshme për kinemanë, në veçanti për zhvillimin e industrisë së filmit ukrainas. si dhe mënyrat për të tërhequr investime në të”.

Volodymyr dhe Olena folën në anglisht gjatë takimit, me Ashton që vuri në dukje se të dy flisnin rrjedhshëm.

Gjatë takimit, dy çiftet thuhet se kanë biseduar për filmin, politikën, barazinë gjinore, teknologjinë dhe zhvillimin e turizmit në Ukrainë .

Më pas, Mila tha se presidenti ishte “një person shumë interesant, inteligjent dhe i përkushtuar”.

Mila lindi në qytetin ukrainas të Chernivtsi dhe u zhvendos në Shtetet e Bashkuara kur familja e saj hebreje iku nga konflikti në Ukrainën Sovjetike.

Mila dhe Ashton kanë qenë tepër të zëshëm për mbështetjen e tyre për Ukrainën pas shpërthimit të luftës midis vendit dhe Rusisë .

Çifti kanë premtuar 3 milionë dollarë për të ndihmuar vendin gjatë pushtimit shkatërrues.

Ata kanë ofruar të përputhen me donacionet deri në 3 milion dollarë në faqen e tyre GoFundMe për të ndihmuar ata, jetët e të cilëve janë shkatërruar nga lufta.

Duke folur në një video të postuar në faqen e Ashton në Instagram, Mila tha: “Unë u transferova këtu në 1991 dhe gjithmonë e kam konsideruar veten amerikane. Më pëlqen gjithçka që ky vend ka bërë për veten dhe familjen time. Por sot nuk kam qenë kurrë më krenare se sa të jesh ukrainas”.

Dhe nuk mund të jem më krenare që jam martuar me një ukrainas”, shtoi Ashton.

Mila shtoi: “Ngjarjet që kanë ndodhur në Ukrainë janë thjesht shkatërruese, nuk ka vend në këtë botë për një sulm kaq të padrejtë ndaj njerëzimit.”

Në kohën e shkrimit, më shumë se 18 milion dollarë ishin mbledhur për kauzën, e cila shpreson të tërheqë 30 milion dollarë.

Mila shkroi në faqe:

“Sot, unë jam një ukrainase krenare. Ndërsa familja ime erdhi në Shtetet e Bashkuara në 1991, unë kam lindur në Chernivtsi, Ukrainë në 1983. Ukrainasit janë njerëz krenarë dhe të guximshëm që meritojnë ndihmën tonë në kohën e tyre të Ky sulm i padrejtë ndaj Ukrainës dhe njerëzimit në përgjithësi është shkatërrues dhe populli ukrainas ka nevojë për mbështetjen tonë. Familja jonë po fillon këtë fond për të ndihmuar në ofrimin e mbështetjes së menjëhershme dhe ne do të marrim deri në 3 milionë dollarë.

“Ndërsa jemi dëshmitarë të trimërisë së ukrainasve, ne po dëshmojmë gjithashtu për barrën e paimagjinueshme të atyre që kanë zgjedhur sigurinë. Sasi të panumërta njerëzish kanë lënë pas gjithçka që dinë dhe duan për të kërkuar strehim. Me asgjë përveç asaj që mund të mbanin. këta refugjatë ukrainas kanë nevojë për strehim dhe furnizime menjëherë”.