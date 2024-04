Takimet përmes mediave online bëjnë miliona të interesuar për ndonjë lidhje aktivë për të përdorur gishtërinjtë. Me një lëvizje të vetme apo me një mesazh të vetëm ju mund ta vendosni veten në një takim me dikë për pothuajse 24 orë.

Këto takime përmes faqeve të internetit mund të bëjnë lumturinë të duket aq e arritshme kur takimet potenciale bëhen të mundshme vetëm përmes një klikimi të një butoni. Megjithatë sipas raportit të fundit hulumtues kjo rezulton se një lehtësi e tillë mund t’ju bëjë të jemi më të trishtueshëm.

Studimet potencojnë se aplikacionet online për takime mund të bëjnë njerëzit të ndihen më të pasigurtë për pamjen dhe trupat e tyre. Përveç kësaj të jesh aktiv në aplikacione të tilla, mund t’ju bëjë të bini në depresion.