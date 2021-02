Një stuhi masive bore ka pushtuar bregdetin lindor të SHBA-së, duke ndërprerë fluturime, duke mbyllur vendet e vaksinimit dhe duke e sjellë New York City në një ngërç. Nga e hëna pasdite, 48cm dëborë ka rënë në New Jersey dhe Pennsylvania dhe 43 cm në New York City. New York City dhe New Jersey kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme.

Shërbimi Kombëtar i Motit i SHBA-së tha se stuhia do të ngjitet në New England, përpara se të tërhiqet të martën. Shpejtësi ere deri në 50 milje në orë 80 km / orë parashikohen për disa ditë duke krijuar një stuhi dëbore verbuese. Stuhia ka shkatërruar udhëtimet lokale. Kryebashkiaku i New York City Bill de Blasio lëshoi një urdhër që kufizonte udhëtimin jo-thelbësor nga ora 06:00 me orën lokale të hënën dhe mbylljen e shkollave publike të martën. Guvernatori i shtetit të New York-ut Andrew Cuomo shpalli një gjendje të jashtëzakonshme në qytetin e New York-ut, si dhe 44 qarqe të tjera.

“Kjo është një situatë e rrezikshme,” tha ai në një konferencë shtypi të hënën. “Një situatë kërcënuese për jetën. Do të përkeqësohet më tej.”

Në New Jersey, Guvernatori Philip Murphy pezulloi operacionet e autobusëve dhe hekurudhave. Urdhri i tij i urgjencës lejon autoritetet të mbyllin rrugët dhe të evakuojnë shtëpitë.

Më shumë se 1 mijë e 600 fluturime janë anuluar në aeroportet kryesore në rrugën e përfshira nga stuhia, duke përfshirë Aeroportin Ndërkombëtar të Lirisë Newark, Aeroportin John F Kennedy dhe Aeroportin Ndërkombëtar të Filadelfias. Në Aeroportin La Guardia të Nju Jorkut, të gjitha fluturimet u pezulluan që nga e hëna në mëngjes.

Stuhia gjithashtu ka ndaluar shpërndarjen e vaksinave në Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Filadelfia, pjesë të Uashingtonit, DC dhe zonës së Nju Jorkut.

Në New York City vaksinat do të anulohen deri të Martën, pasi Kryetari i Bashkisë de Blasio ka thënë se nuk është e sigurt për banorët e moshuar të dalin jashtë në kushtet e stuhisë.

“Ne jemi në një gjendje lokale të jashtëzakonshme. Kam frikë se kjo situatë e vështirë që kemi tani mund të përkeqësohet” tha z. De Blasio në një konferencë shtypi.

Dëbora goditi bregun perëndimor javën e kaluar, me disa pjesë të Kalifornisë që përjetuan më shumë se 2 milionë reshje dëbore.

Në Uashington DC, shumë prej tyre kanë shijuar borën përpara monumenteve ikonike të kryeqytetit. Pas një dite bore të dielën, këshillimi për motin dimëror nga Shërbimi Kombëtar i Motit është zgjatur deri të martën në mesnatë në zonën e DC. Reshje bore dhe shiu priten gjatë ditës./KosovaPress