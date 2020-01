Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski thotë se qeveria teknike do të votohet në Kuvend më 3 janar ndërsa zgjedhjet do të mbahen më 12 prill. Duke folur për dallime mes pushtetit dhe opozitës për ministrin teknik të punëve të brendshme, Spasovski thotë se VMRO-ja duhet të respektoj kushtetutën andaj edhe pret propozim të ri.

Ai kërkoi nga opozita që ta respektojë Kushtetutën kur bëhet fjalë për ministrin e ri teknik të punëve të brendshme. Spasovski shpreson se VMRO-DPMNE do të propozojë kandidat të ri. “Mendoj se atë do ta bëjnë dhe bashkërisht do të hyjmë në qeverinë kalimtare e cila do të duhet t’i përfundojë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet”, deklaroi Oliver Spasovski.