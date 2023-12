Spasovski dhe pushtetarët, duke mbyllur sytë para sjelljes së Palevskit, kanë krijuar një personazh monstruoz që akuzohet për dy vrasje brutale, të Pançes dhe të Vanjës së vogël, thonë nga VMRO-DPMNE, duke shtuar se këto dy vrasje do të rëndojnë rëndë dhe ndërgjegjja e Spasovskit dhe autoriteteve.

Sepse e kanë lejuar Palevskin të mbjellë urrejtje, të ofendojë, të kërcënojë dhe të shpifë përmes podkasteve dhe paraqitjeve të tij mysafire në portalin e internetit dhe që e gjithë kjo të kalojë pa leje, as askush nga portali apo institucionet nuk e ka qortuar. Kjo e nxiti atë të fillonte reketimin dhe shantazhin, madje edhe vrasjen. Qeveria e Kovaçevskit dhe Spasovskit i ka heshtur të gjitha, duke menduar se kështu krijon opozitë ndaj opozitës.

Një arsye tjetër është se Palevski dhe ekuipazhi i tij, të cilët tani akuzohen për vrasjet monstruoze, u zbuluan 7 muaj më parë duke gërmuar artefakte në Demir Kapi dhe duke mbajtur armë ilegale. Nëse do të dënoheshin atëherë, nuk do të kishin ndodhur vrasjet që ndodhën tani, thonë nga VMRO-DPMNE.

Gjithashtu, statuti thotë se Spasovski dhe qeveria duhet t’i përgjigjen opinionit se pse nuk janë marrë të gjitha masat në hetim pas zhdukjes së Pançes dhe automjetit të tij, me të cilin më pas u rrëmbye Vanja e vogël, edhe pse u raportua se Policia?

Pse i njëjti nuk ishte vendosur në Shkup me sistemin Safe City para apo menjëherë pas zhdukjes së vajzës? MPB-ja ka heshtur me ditë të tëra dhe nuk thotë nëse është e vërtetë se automjeti ka qenë 3 ditë në Shkup para rrëmbimit të vajzës dhe se e njëjta automjet paraprakisht është raportuar si i zhdukur bashkë me pronarin Pançe Zhezovski?

Heshtja e Spasovskit dhe e pushtetarëve tregon se kjo tragjedi ka ndodhur për shkak të mosndëshkimit ndaj Palevskit për shkak të mbrojtjes së tij që gëzonte në strukturat partiake dhe policore të SDS-së, sepse pas kaq shumë mbjellje urrejtjeje dhe krijimit të një atmosfere toksike. është ndjerë i inkurajuar për të kryer një veprim të tillë dhe për faktin se ka një sërë lëshimesh në hetim edhe pas raportimit të zhdukjes së personit të parë, Pançes nga Velesi dhe veturës së tij, njofton VMRO-DPMNE.