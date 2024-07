Kombëtarja e Spanjës në futboll për meshkuj është finalistja e parë e Kampionatit Evropian (EP) që po zhvillohet në Gjermani pasi mposhti Francën me rezultat 2-1, ndërsa Lamin Yamal u bë golashënuesi më i ri në garat e mëdha në moshën 16-vjeçare.

Në finale, Spanja do të luajë me skuadrën më të mirë nga ndeshja mes Anglisë dhe Holandës, e cila do të luajë nesër.

Franca hapi rezultatin. Në minutën e 9-të pas asistimit të Mbappes, Kolo Muani shënoi për epërsinë 1-0. Ishte goli i parë i francezëve nga loja në këtë kampionat europian.

Në minutën e 21-të, Lamin Yamal shënoi një gol spektakolar për të barazuar ndeshjen në 1-1. Me këtë gol ai u bë futbollisti më i ri që ka shënuar gol në kampionatet evropiane, por edhe në turne të mëdha në përgjithësi.

Vetëm katër minuta më vonë, Dani Olmo shënoi me ndihmën e Kundes për një kthesë të plotë dhe epërsi 2-1 për Spanjën, që ishte edhe rezultati përfundimtar i ndeshjes.