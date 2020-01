Pas pushimit dimëror trejavësh, nxënësit sot i janë rikthyer bankave shkollore për gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 2019/2020.

Mësimi do të vazhdojnë ta ndjekin 270.000 nxënës të shkollave të mesme dhe fillore, mes të cilëve rreth 20.00 filloristë. Mësimdhënësit vazhdojnë të punojnë me paga më të larta nga janari për 10 për qind, në pajtim me marrëveshjen e arritur midis Sindikatës (SASHK) dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës