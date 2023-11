Maqedoni

Tetova, Kumanova dhe Gostivari kryesojnë me numrin e të papunëve

Të dhënat e agjencisë për punësim tregojnë se në Maqedoninë e Veriut ka 94 708 të papunë, ndërsa për momentin ka 10 603 vende të lira pune. Rajoni me më shumë të papunë është rajoni i Rajoni Shkupit me plot 21 656 të papunë i ndjekur nga rajoni i Pollogut me 21 088 të papunë. Ndërkaq...