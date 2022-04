Sipas astrologëve kjo fundjavë do të jetë vendimtare për këto dy shenja të horoskopit. Çfarëdo vendimi që të marrin, do të ndikojë për pjesën tjetër të vitit kështu që kini kujdes.

BINJAKËT

Keni pushuar shumë dhe keni qenë në “zonën e rehatisë”, ndaj tani është koha e duhur për veprim. Sipas astrologëve, çfarëdo biznesi që të filloni këtë funjavë, ka shumë mundësi që të përfundojë në mënyrë të favorshme për ju. Megjithatë, nëse vendosni të jeni pasivë, pasojat do t’i ndjeni në muajt në vijim. Mos u bëni dembelë sepse nuk do të gjeni periudhë kurrë më të favorshme se kjo.

VIRGJËRESHA

Një fundjavë shumë sfiduese është përpara jush. Nëse tregoni durim dhe tolerancë këto ditë, do të shpërbleheni shumë, përndryshe karma dhe gjithçka që mendonit se ishte harruar mund t’ju “dënojë”. Këshillohet që të numëroni gjithmonë deri në dhjetë, sepse reagimet tuaja do të jenë vendimtare për gjithçka që do të vijë.