Maqedonia po merr mbështetje të fuqishme ndërkombëtare për pozitën e saj në kontestin me Bullgarinë – deklaroi Presidentja Gordana Siljanovska – Davkova në brifingun e sotëm me mediat.

Sipas saj, vendi qartë I ka prezantuar argumentet e takimeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, si dhe para përfaqësuesve të BE-së.

Si shembuj të mbështetjes, Presidentja veçoi “Grupin e Vishegradit” dhe Belgjikën.

“Ju keni bërë mjaft, tani është radha jonë” – kanë qenë mesazhet.

Presidentja Siljanovska është shprehur në mënyrë kategorike se ndryshimet kushtetuese nuk janë pjesë e Marrëveshjes me Bullgarinë, duke potencuar se kërkesa të tilla paraqesin implikime në punët e brendshme të Maqedonisë.

“Vetëm monarku absolut mund të premtojë ndryshime kushtetuese. Maqedonia është demokraci parlamentare dhe një gjë e tillë është e pamundshme pa një konsensus të gjerë politik dhe publik” – ka theksuar Presidentja Siljanovska.

Ajo ka dënuar presionet eventuale ndaj deputetëve, duke I krahasuar me zhvillimet rreth Marrëveshjes së Prespës.

Lidhur me takimin me Presidentin bullgar Rumen Radev në Baku, Siljanovska deklaratën e tij e vlerësoi si për “përdorim të brendshëm”. Sipas saj, biseda është zhvilluar në kahje tjetër, kurse Radevi nuk ka reaguar në vërejtjet e saj se ndryshimet kushtetuese nuk parashihen me marrëveshjen.

Presidentja ka konfirmuar se është dakorduar vizita zyrtare e Radevit në RMV, me detaje që për momentin po harmonizohen.