Ndonjëherë, ne pyesim veten nëse elementë të personalitetit tonë qëndrojnë në rrugën e ndërveprimit tonë me të tjerët dhe veçanërisht me marrëdhëniet tona.

Ne bëjmë përpjekje për të përmirësuar introversionin tonë ose përmbahemi kur bëhemi shumë socialë sepse e shtyjmë lehtësisht.

A kultivojmë karakteristika dhe bëjmë përpjekje të vazhdueshme për t’u përshtatur pothuajse me të gjithë rreth nesh, apo jo? Nëse doni të dini saktësisht se si i krijoni marrëdhëniet tuaja me partnerin, atëherë testi psikologjik i mëposhtëm është pikërisht ajo që ju nevojitet.

Kjo sepse mund të zbulojë gjëra që ende nuk i dinit për veten tuaj. Pra, ndoshta do t’ju ndihmojë të sqaroni gjërat dhe të zbuloni të dhëna nga nënndërgjegjja juaj që janë të fshehura mirë.

Mbyllni sytë, merrni frymë thellë, hapini, shikoni imazhin e krijuar nga artisti, Oleg Shuplaik dhe mbani atë që keni vënë re në 35″ të para.

Nëse keni parë së pari:

Një zog

Nëse ajo që keni vënë re fillimisht është një zog, tregon se jeni të dashuruar, duke dhënë gjithçka që në fillim dhe dëshironi të kujdeseni gjithmonë për personin që keni pranë. Ju e jepni plotësisht dhe me vetëmohim pa u kujdesur nëse gjithçka që ofroni ju kthehet.

Mjafton ta shihni partnerin tuaj të kënaqur, por shpesh të lini mënjanë nevojat tuaja për të përmbushur secilin të tijën.

Një burrë

Nëse keni vënë re fillimisht një figurë mashkullore, do të thotë që nuk e keni lënë pas vetes 100% të kaluarën kur dashuria juaj troket përsëri në derë. Një pjesë e juaja është të jetoni dhe ringjallni një gjendje të mëparshme emocionale dhe kjo ju pengon të lini dhe të shijoni përvoja dhe kapituj të rinj në emocionet tuaja.

Një sirenë

Nëse keni parë për herë të parë një sirenë, kjo tregon se ju besoni se ka gjithmonë një partner më të mirë për ju, kështu që nuk i dorëzoheni plotësisht asaj që po jetoni tani. Ju i analizoni shumë situatat dhe kaloni shumë sprova me personin që do t’ju pushtojë zemrën për t’u siguruar që në fillim se ai është ideali për ju.

Guaskat

Nëse keni parë për herë të parë dy guaska, atëherë bini në dashuri në bazë të kritereve ekonomike pasi ju pëlqen të bëni një jetë luksoze. Nëse partneri juaj nuk mund t’ju japë atë që keni ëndërruar, atëherë vështirë se do t’i jepni atij një shans të dytë. Nëse nuk jeni goditur nga rrufeja që në fillim, të cilës nuk mund t’i rezistoni.