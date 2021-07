Kryeministri Zoran Zaev pret formimin e një qeverie politike në Sofje për shkak të, siç thotë ai, nevojës së qytetarëve bullgarë, por edhe sepse ne presim një hap përpara në zgjidhjen e problemit.

Megjithatë, sipas analistëve, shanset për të ndryshuar qëndrimin e Sofjes ndaj Shkupit në lidhje me miratimin e kornizës sonë të negociatave dhe fillimin e negociatave deri në fund të vitit janë jashtëzakonisht të vogla, pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Bullgari të dielën, të dytat në vetëm tre muaj, sipas rezultateve paraprake, ato kanë pothuajse të njëjtin rezultat si zgjedhjet e prillit, pas të cilave askush nuk arriti të formonte qeveri.

Në të njëjtën kohë, Zaev thotë se ata mbështesin Rezolutën e OBRM-PDUKM dhe do të qëndrojnë pas saj, në mënyrë që “të jetë e qartë për të gjithë që të gjithë qëndrojmë së bashku në mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit maqedonas”, por thekson se emri kushtetues duhet të respektohet.

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, nga ana tjetër, në një takim pune me ambasadorët në vendet e BE-së, tha dje se fillimi i negociatave është një përparësi kryesore për diplomacinë gjatë presidencës sllovene.

Duke e komentuar deklaratën e presidentit bullgar Rumen Radev se politika e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut varet nga një dialog i hapur dhe konstruktiv midis dy vendeve, Zaev pajtohet mbi nevojën e dialogut midis Shkupit dhe Sofjes.

Analistët politik Simonida Kacarska nga Instituti për politikë evropiane dhe Marko Troshanovski nga Instituti për demokraci “Societas Civilis” në Shkup, vlerësojnë se një qeveri e mundshme e pakicës në Sofje do të ishte dritëshkurtër dhe një hap drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme, ndoshta në të njëjtën kohë me zgjedhjet presidenciale në vjeshtë, dhe se në kushte të tilla jashtëzakonisht të vogla janë shanset për të ndryshuar qëndrimin e Sofjes ndaj Shkupit në lidhje me miratimin e kornizës sonë negociuese dhe fillimin e bisedimeve deri në fund të vitit.