Shi i rrëmbyeshëm dhe bubullima për nesër pasdite në pjesët veriore të shtetit paralajmërojnë meteorologët për nesër pasdite.

Do të fryejë erë mesatare deri në të përforcuar, në pjesët perëndimore nga perëndimi, ndërsa përgjatë Vardarit së pari nga drejtimi jugor, ndërsa pasdite nga drejtimi verior. Prej të mërkurën do të ketë rritje të përkohshme të vranësirave dhe zvogëlim më i dukshëm i temperaturave të ndjekur me erë veriore. Shi i rrëmbyeshëm lokal dhe bubullima priten të premten dhe të shtunën.

Temperatura e ditës do të lëvizë prej 31 deri në 34 gradë Celsius.