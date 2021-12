Sipas horoskopit, janë disa shenja që në vitin 2022, mund të martohen. Do të ketë shumë ndryshime për to, sidomos në dashuri. Zbuloni nëse shenja juaj zodiakale gjendet në këtë listë. Horoskopi për vitin 2022 parashikon të reja për Akrepin, Shigjetarin dhe Peshqit. Janë tre shenja zodiakale ato që janë shumë afër ditës së madhe. Por edhe për disa të tjera do të ketë të reja…

Dashi

Edhe nëse nuk do të martoheni ju, përgatituni për një vendim definitiv në dashuri. Për martesën, duhet ende të prisni.

Binjakët

Po ndihen që në ajër kambanat e dasmës. Yjet në vitin 2022, do të jenë favorizues në bashkimin e zemrave. Ndoshta martesën e keni në program.

Peshorja

Ka ardhur momenti të zyrtarizoni marrëdhënien tuaj, do të ketë të reja në prill dhe gusht. Po ju vjen një propozim për martesë rrugës, veccanërisht nëse jeni grua.

Akrepi

Prej disa kohësh po mendoni martesën, sepse keni pranë njeriun e duhur. Unaza është rrugës!

Shigjetari

Ndiheni shumë të afërt me partnerin tuaj dhe maji mund të jetë muaji i duhur për të bërë hapin e madh.

Bricjapi

Viti 2022 vjen shumë seriozisht, ju po mendoni të bëni një propozim për martesë. Ideja e muajit të mjaltit është në kokën tuaj që prej dhjetorit.

Peshqit

Sidomos ju, mikesha të Peshqve, jeni ëndërrimtare të mëdha dhe ëndërroni një jetë prej të martuare. Në muajt e verës, mund të finalizoni dasmën tuaj.