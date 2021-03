Ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska sot po qëndron për vizitë zyrtare në Republikën e Sllovenisë, në kuadër të së cilës do të ketë takime me kolegun dhe nikoqirin slloven , ministrin e Mbrojtjes, Matej Tonin, me presidentin Borut Pahor dhe me anëtarët e Komisionit kuvendor për mbrojtje, kumtoi Ministria e Mbrojtjes.