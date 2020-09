Ministrja e Punëve të Brendshme, Radmilla Shekerinska në konferencën e sotme për shtyp njoftoi se vendi ka nënshkruar kontratë me qeverinë amerikane për furnizimin me 151 makina ushtarake të tipit “OSHKOSH JLTV” dhe “Stryker”. Shekerinsak theksoi se veturat e para për ushtrinë pritet të arrijnë në fund të vitit 2021 ose në fillim të vitit 2022, kurse sipas ministres furnizimi i tërësishëm do të realizohet në periudhë prej 4-5 viteve.