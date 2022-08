Në muajin paraprak janë raportuar gjithsej 607 të sëmurë nga sëmundjet akute infektive, me përjashtim të KOVID-19, gripit, tuberkulozit, SIDA, AFP dhe hepatiti B dhe C dhe HIV. Dy sëmundjet e para më të zakonshme janë lija e dhenve dhe enterokoliti, të cilat përbëjnë 90,4 për qind të numrit të përgjithshëm të pacientëve dhe 91,9 për qind nga dhjetë sëmundjet akute infektive më të shpeshta të raportuara në korrik, sipas të dhënave nga Buletini i Departamentit të Epidemiologjisë. të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik.

Gjatë muajit korrik, më së shpeshti regjistrohet sëmundja infektive akute lija e dhenve me një total 298 persona të regjistruar. Në raport me qershorin, ka zvogëlimi të numrit të aplikantëve nga lija e dhenve për 3.9 për qind, dhe krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, një rritje prej 3.7 për qind.

Enterokoliti renditet i dyti për nga numri i rasteve të raportuara në korrik, me 251 raste. Krahasuar me muajin qershor, numri i të prekurve nga enterokoliti është rritur për 36,4 për qind, ndërsa në krahasim me korrikun e vitit të kaluar ka pasur një rënie prej 31,4 për qind.

Për sa i përket ndarjes së sëmundjeve infektive akute sipas grupeve, numri më i madh i përket sëmundjeve të pikave. Nga këto, numri më i madh është për linë e dhenve. Në këtë grup u raportuan katër raste të mononukleozës infektive dhe etheve të kuqe të ndezur dhe nga një rast të shytave infektive, sëmundjes së Legjionarëve dhe infeksionit pneumokokal.

Në korrik janë raportuar 279 raste të sëmundjeve të zorrëve. Nga këto, raportet e enterokolitit përbëjnë numrin dhe incidencën më të madhe. Janë raportuar 16 raste të infeksioneve dhe intoksikimeve bakteriale ushqimore dhe 12 raste me salmonelozë.

Në grupin e infeksioneve seksualisht dhe të transmetueshme me gjak (pa HIV/AIDS) janë regjistruar tre të sëmurë, pra dy raste me klamidia dhe një rast me hepatit C viral.

Në grupin e zoonozave janë raportuar gjashtë të sëmurë, dy raste me brucelozë dhe ekinokokozë dhe një rast me borreliozë Lyme dhe leishmaniozë. Në grupin e sëmundjeve të tjera infektive akute, në muajin korrik janë regjistruar dhjetë raste, nga të cilat shtatë raste zgjebe, dy raste me meningjit viral dhe një rast me encefalit viral.

Në Buletin thuhet se gjatë muajit korrik janë raportuar tre raste me HIV/AIDS, të gjithë meshkuj. Njëri është nga 20 deri në 24 vjeç, i dyti nga 35 në 39 dhe i treti nga 40 deri në 44 vjeç. Sipas vendbanimit, tre personat janë nga Struga, Velesi dhe Shkupi dhe të gjithë i përkasin grupit të biseksualëve. Është raportuar një person i vdekur nga HIV/AIDS, mashkull i moshës 50-54 vjeç, nga Shkupi.

Sipas të dhënave ekzistuese, siç tregojnë të dhënat, deri më 31 korrik 2022, numri kumulativ i personave të regjistruar me HIV/AIDS në Maqedoninë e Veriut për periudhën 1987-2022 është 567, prej të cilëve 120 kanë vdekur dhe 443 jetojnë me HIV/AIDS.

Në korrik në ISHP është raportuar në korrik epidemi e sëmundjes infektive Toxoinfectio alimentaris, sëmundje me shenja të helmimit te fëmijët e kopshteve të cilët kanë konsumuar ushqim në mensën e kopshtit në Shtip.

“Bëhet fjalë për shfaqjen e një sëmundjeje me shenja helmimi tek fëmijët e kopshtit të cilët kanë konsumuar ushqim në mensën e kopshtit. Nga 100 personat e ekspozuar janë sëmurur gjithsej 7 persona, nga të cilët 2 persona janë hospitalizuar në KB Shtip, të cilët kanë dalë në gjendje të mirë të përgjithshme, informojnë nga Instituti.