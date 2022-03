Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela në konferencë për shtyp në lidhje me rezultatet e regjistrimin e popullsisë u shpreh anulimi i regjistrimit të populsisë vitin e kaluar për t’u zbatuar ndali hovin e regjistrimit dhe kjo u vërtetua edhe në rezultat.

Sipas tij, ka disa elemente të cilët drejtori i ESHS-së dhe zëvendësdrejtori kanë lënë vend për dyshime, ndërsa Ahmeti, Zaev, Mickoski dhe Zaevin ndalën hovin e regjistrimit dhe shtynë regjistrimin.

“Tani po të njëjtit aktorë marrin role të reja duke u munduar që të bëjnë PR njëri tjetrit. E shohim Levicën dhe BDI-në duke i bërë PR njëri-tjetrit”, u shpreh Sela.

Ai pyeti se sa është numri i maqedonasve myslimanë dhe se në cilën etni kanë përfunduar ato.

“Shkelja më drastike, anti-ligjore dhe e patolerueshme është futja në kuadër të regjistrimit të një variable matematikore. Kjo variabël matematikore që na paraqitet si 132 mijë banorë, që s’kanë as përkatësi etnike e as fetare dhe as gjuhë është shkelja më e madhe ligjore”, u shpreh Sela.

Ai shtoi se këto 132 mijë banorë që aty janë të regjistruar duhet të hiqen nga regjistrimi i popullsisë me kryqëzim të informatave.