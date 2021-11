Kryetari i Aleancës për shqiptarët, Ziadin Sela ka folur shkurt para gazetarëve në hyrje të Kuvendit, duke thënë se sot do të bie qeveria.

“Qeveria do të bie, qytetarët do të jenë më të lirë dhe pastaj do të ju japim rrugëtim të ri kah e ardhmja” tha Sela.

Sela gjithashtu tha se për qeverinë e re do ta shohin atëhëerë kur do të flasin kur të vijë koha.

Ndryshe, seanca për interpelancën ndaj Qeverisë pritet të fillojë në orën 11:00, ndërsa duhet të votohet deri në ora 00:00.