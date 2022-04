Dita e dytë e grevës së përgjithshme në shkolla dhe çerdhe ka kaluar pa takim mes SASHK-ut dhe zyrtarëve të qeverisë. Sipas njoftimeve nga të dyja palët, këto ditë do të ketë një takim të ri në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për kërkesat e Sindikatës.

SASHK nuk tërhiqet nga kërkesa për rritje të pagave të punëtorëve në aktivitetet e arsimore dhe mbrojtjes së fëmijëve, menjëherë, për 18.4 për qind, në përputhje me rritjen e pagës minimale prej 18.000 denarë nga ky muaj dhe më tej të jetë baza me të cilën do të shumëzohen koeficientët e kompleksitetit të punës.

Kryetari i SASHK-ut, Jakim Nedelkov dje ka deklaruar se presin nga Qeveria ftesë për takim pune në të cilin do të paraqesin sërish argumentet e tyre për vlefshmërinë e kërkesave të tyre. Ai shpreson se ministritë resor apo Qeveria do të dalin me një propozim konkret për rritjen e pagave që do të jetë e pranueshme për shumicën e anëtarëve të saj.

“Kjo do të merrte vendim për përfundimin sa më të shpejtë të grevës dhe vazhdimin e rrjedhës normale të procesit edukativo-arsimor”, shkruan Nedelkov në Facebook, i cili gjatë ditës së dytë të grevës ka njoftuar se nuk janë regjistruar probleme serioze apo presione ndaj grevistëve.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, nga ana tjetër, tha se janë të hapur për një dialog për rritjen e pagave që nuk do të kushtëzohet me greva dhe pakënaqësi.

Ai ka shkruar në profilin e tij në Facebook se inkurajon sindikatat që të vazhdojnë dialogun për një zgjidhje të qëndrueshme përmes një modeli të krijuar bashkërisht për rritjen e pagave./