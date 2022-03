“Vazhdoj të bëj thirrje për vaksinime masive. Covid-19 do të zgjasë dhe do të vazhdojë të jetë pjesë e jona. Ne duhet të mësojmë se si të punojmë me Covid. Ka shtete të caktuara ku ata që janë pozitivë për coronavirus shkojnë në punë. Kemi marrë masa për periudhën e post-coronavirusit duke blerë pajisje për t’u përballur me pasojat dhe duke përgatitur stafin”, tha ministri i Shëndetësisë Bekim Sali për emisionin “Vin-Vin”.

Ministri thekson se vitin e ardhshëm do të duhet të përgatisim një strategji të re dhe mendon se në të ardhmen nuk pret një front shumë më të gjerë për t’u marrë me problemet e tjera shëndetësore.

“Nuk i raportojmë dhe parandalojmë komplikimet në kohën e duhur, të cilat unë i konsideroj si përgjegjësi e mjekëve të kujdesit primar”, tha Sali, duke apeluar se faza pas coronavirusit do të jetë shumë e rëndësishme.