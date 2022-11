Pavarësisht sanksioneve të gjera të vendosura kundër Rusisë që nga pushtimi i Ukrainës, diamantet nga vendi, ende derdhen lirshëm në Bashkimin Evropian.

Siç tregon ky grafik duke përdorur të dhënat nga Banka Kombëtare e Belgjikës, megjithëse vlera e tregtisë ishte ulur ndjeshëm që nga gushti, pati një rritje të madhe të shënuar në qershor – katër muaj pas luftës – kur diamante me vlerë pothuajse 400 milionë euro u importuan në Belgjika nga Rusia.

Siç raportohet nga The Guardian, megjithëse Belgjika është i vetmi vend në BE që importon ndonjë vëllim të konsiderueshëm diamante nga Rusia, dhe vetë vendi që deklaron se nuk do të bllokojë një ndalim, presioni për të shtuar diamante në listën e sanksioneve ka qenë deri më tani, rezistoi – pavarësisht thirrjeve nga presidenti i Ukrainës Zelensky, i cili i tha parlamentit të Belgjikës në mars se paqja vlen “më shumë se çdo diamant”.