Rihanna ka deklaruar se prioritet numër një për të do të jetë mbrojtja e fëmijës së saj.

Këngëtarja amerikane me prejardhje nga Barbadosi, ka thënë në një intervistë për Elle në hapjen e Fenty Beauty në Ulta, se do të jetë shumë e ashpër në mbrojtje pasardhësit të saj.

Ajo ka thënë se admiron stilet e prindërimit të yjeve të “Real Housewives”, Heather Dubrow dhe Teresa Giudice.

“Heather Dubroë është kaq elegante si nënë. Thjesht adhuroj mënyrën se si ajo i lejon fëmijët e saj të jenë ata që janë. Dhe kjo është vërtet frymëzuese për mua. Por Teresa ju shkatërron për ata fëmijë. Dhe kjo më rezonon shumë, sepse ndihem sikur kjo është lloji i nënës që do të jem. Një e çmendur për këtë”, ka thënë këngëtarja dhe biznesmenja 34-vjeçare.

Bukuroshja dhe manjatja e markës Fenty ka zbuluar gjithashtu se aktualisht është në tremujorin e tretë të shtatzënisë duke treguar se vazhdon të duket fantastike me ndihmën e hormoneve të shtatzënisë dhe linjës së saj të bukurisë dhe kujdesit të lëkurës.

Rihanna është në pritje të fëmijës së saj të parë me reperin A$AP Rocky. Ajo zbuloi shtatzëninë e saj me një dalje në New York në fund të muajit janar.