Joe Biden është në një epërsi të lehtë sa i përket votave elektorale kundrejt rivalit, Donald Trump.

Sipas të dhënave të fundit, demokrati ka fituar 238 vota elektorale gjersa demokrati 213 sosh.

Megjithatë, presidenti aktual ka fituar në 22 shtete gjersa Biden në 19 sosh, në dy prej shteteve votat ndahen në mes të dy kandidatëve, varësisht prej votës popullore të atyre vendeve.

Por, se cilat shtete dhe sa vota i kanë fituar secili prej kandidatëve, Telegrafi ua sjell më poshtë të dhënat më të fundit.

Shtetet dhe votat e fituara nga Trump:

West Virginia – 5, Tennessee – 11, Alabama – 9, Mississippi – 6, Missouri – 10, Oklahoma – 7, Arkansas – 6, Kentucky – 8, Indiana – 11, Wyoming – 3, North Dakota – 3, South Dakota – 3, Louisiana – 8, South Carolina – 9, Kansas – 6, Utah – 6, Idaho – 4, Florida – 29, Teksas – 38, Ohio – 18, Iowa – 6, Montana – 3, Nebraska – 5 (nuk i fiton të gjitha, shteti ka sistem zgjedhor që parasheh ndarje të votave elektorale).

Shtetet dhe votat e fituara nga Biden:

Illinois – 20, Maryland – 10, New Jersey – 14, Connecticut – 7, Massachusetts – 11, Delaware – 3, Vermont – 3, Colorado – 9, New York – 29, Rhode Island – 4, District of Columbia – 3, California – 55, Oregon – 7, Washington – 12, New Hampshire – 4, Arizona – 11, Hawaii – 4, New Mexico – 5, Minnesota – 10, Maine – 4 (nuk i fiton të gjitha, shteti ka sistem zgjedhor që parasheh ndarje të votave elektorale).

Ndryshe, president zgjidhet kandidati që i siguron 270 vota elektorale.