Regjistrohen 393 raste të reja me koronavirus

Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se në 24 orët e fundit janë regjistruar 393 raste pozitive me Covid-19. Përsëri, Shkupi ka numrin më të lartë, respektivisht – 190 raste të reja. Në shumë qytete janë regjistruar shifra dy shifrore me raste të reja me Covid-19. Nuk ka njerëz të...