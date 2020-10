Reagon BDI-ja e Kumanovës: Punësimi i familjarit të kriminelit Iliç në shërbimin e zjarrëfiksëve, vrasje e tretë dhe provokim nga kryetari Dimitrievski për shqiptarët

Bashkimi Demokratik për Integrim dega e Kumanovës ka shprehur pakënaqësine e sajë të thellë në lidhje me vendimin për punësimin e një familjari të kriminelit Iliç në shërbimin e zjarrëfiksëve në Komunen e Kumanovës.

Ja reagimi i plotë pa ndërhyrje:

Bashkimi Demokratik për Integrim dega e Kumanovës shpreh paknaqësine e sajë të thellë në lidhje me vendimin për punësimin e një familjari të kriminelit Iliç në sherbimin e zjarrëfiksëve në Komunen e Kumanovës. Vleresojmë se kjo familje vrau fizikishtë Almirin e vogël,së dyti Almiri u vra me riformulimin e lëndës dhe rrethanat lehtësuese që iu dhanë procesit gjyqësore ndersa vrasja e tretë ndodhi nga ana e pushtetit Komunal në veçanti nga ana e kryetarit te Komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski.

Asnjëherë nuk jemi pajtuar me veprime të njëanëshme sidomos me veprime që ndikojnë drejtëpërdrejtë në cënimin e mardhënieve ndëretnike në Komunen e Kumanovës.

Me veprime të këtilla nga ana e kryetarit të Komunës vlerësojmë se është prekur dinjiteti i qytetarëve Shqiptar të cilët masovisht votuan Maksim Dimitrievskin për kryetar Komune, shqiptarët nuk votuan që ai tua kthejë në këtë mënyrë verdiktin e dhënë. Andaj si BDI dega Kumanovë si partner të koalicionit jo vetëm që nuk pajtohemi me veprime të këtilla por me ngulm kerkojmë që ky vendim të rishqyrtohet dhe punësimi i Iliçëve me qëndrime të tilla antishqiptare njëherë e përgjithmonë ti mbesin të kaluarës. Mbesim me shpresë se ky do të jetë rasti i fundit që shqiptarët e Kumanovës të dëshmuar disa herë me vullnet për të krijuar dhe nxitur bashkëjetesën e etnive të ndryshme të provokohen me veprime të këtilla sa antidemokratike po aq edhe çnjerëzore.

Dega e BDI-së Kumanovë