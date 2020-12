Një qytetar fatlum i Ohrit ka fituar këtyre ditëve 7 milionë euronë bastoren sportive “Sport Life” në Ohër, por ai po përballet me probleme sepse nuk duan t’ia paguajnë paratë, shkruan portali lokal “Ohridsky”.

Nga bastorja “Sport Life” nuk duan t’ia japin të gjitha paratë sepse sipas tyre ka ndodhur një gabim në sistemin e aparatit për baste, përcjell INA.

Siç shkruan portali lokal, atij i janë ofruar 2 milionë denarë për të mos i ngritur padi, por qytetari që ka fituar bastin ka theksuar se nuk do të heq dorë nga shuma e përgjithshme që ka fituar. Ai ka angazhuar një ekip avokatësh për të kërkuar paratë e fituara, gjegjësisht 429.495.929,60 denarë apo mbi 7 milionë euro.

Nëse nuk do të ketë ndonjë zgjidhje, Ohridsky shkruan se rasti do të përfundojë në gjyq.