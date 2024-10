Ka reagime të ndryshme pas heqjes së mekanizmit të punësimit për bashkësitë më të vogla etnike. Qytetarët shprehen të kënaqur që më në fund punësimi në administratën publike do të bazohet në atë se kush është i arsimuar dhe jo nëse është shqiptar.

Partitë e shqiptarëve, sidomos ato të opozitës, ankohen dhe thonë se në këtë mënyrë është shkelur Marrëveshja Kornizë. BDI madje me turp njofton se do të dalin në rrugë.

Megjithatë, ky “gëzim” i qytetarëve pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese do të jetë jetëshkurtër pasi Vredi bën të ditur se balancuesi do të zëvendësohet me një ligj për përfaqësim të drejtë. Nga aty bëjnë të ditur se kjo zgjidhje ligjore do të ketë parasysh si cilësinë e stafit, ashtu edhe përfaqësimin e drejtë.