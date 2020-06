Qytetarët e Maqedonisë do të mund të udhëtojnë jashtë vendit, por duhet të nënshkruajnë një deklaratë

Qytetarët e Maqedonisë do të mund të udhëtojnë jashtë vendit, por rrezikun ta marrin mbi vete, kështu që në vendkalimet kufitare për dalje nga Maqedonia e Veriut ju duhet të nënshkruani një deklaratë të përshtatshme të lëshuar nga Ministria e Brendshme.

Mbushja do të bëhet në vendkalimet kufitare, ndërsa me atë deklaratë, çdo qytetar merr përsipër të mos kërkojë ndihmë nga shteti, në rast se has një problem jashtë vendit.

Pas hyrjes në vend, çdo qytetar duhet të paraqesë një test të vlefshëm PSR, të bërë brenda 72 orë dhe duhet të jetë negativ.

Në vendkalimin kufitar nënshkruhet edhe deklaratë për vetizolim 14-ditor. Nëse nuk paraqitet një test PSR gjatë hyrjes në vend, atëherë duhet të shkoni në karantinë shtetërore 14-ditor.