Me ndryshimin e temperatura pritet qetësim i situatës me zjarret por e njëjta nuk mund të ndodh nëse vazhojnë errërat e forta të cilët siç njofotojnë nga QMK-kë përshkallëzojnë situatën me zjarret duke hapur vatra të reja.

Nga ky institucion thonë se nga gjithsej 40 zjarre 9 aktualisht janë ende aktive, pesë janë nën kontroll dhe të tjerat janë shuar. Pamvarësisht se nga QMK, gjatë gjithë kohës janë në terren ka ende zjarre të cilat nuk mund të kontollohen dhe janë në terren të vështirë për tu intervenuar.

Nga QMK sot kanë dalur me njoftim duke njoftuar se në cilat komuna janë shuar zjarret dhe në cilat komuna ende zjarret janë aktive. Nga QMK, bëjnë të ditur se janë shuar zjarret si në komunën:

KOMUNA SVETI NIKOLLË

KOMUNA LIKOVËS

KOMUNA E RADOVISHIT

KOMUNA E GOSTIVARIT

KOMUNA E STRUGËS

KOMUNA E DIBRËS

KOMUNA KËRÇOVËS, OHRIT KOMUNA SARAJIT, dhe shumë komuna tjera afër.

Ndërsa zjarret janë në kontrollë në:

KOMUNËN E KRATOVËS, KOÇANIT DHE KOMUNËS SVETI NIKOLLËS.

Sot së fundmi drejtori i QMK-së, Stojançe Angellov, bëri të ditur që në fshatin Kosel të Ohrid për shkak të erës së fortë, zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe është riaktivizuar sërisht edhe përkundër asaj që në atë zonë kanë të vendosur 100 zjarrfikëse.