Sipas rendit të propozuar të ditës, mes tjerash, në mbledhjen e sotme do të shqyrtohet edhe Propozim-strategjia për zhvillimin e turizmit fetar dhe mbështetja e manastireve aktive, me Plan Veprimi 2022-2026, të përgatitur dhe propozuar nga Komisioni për Marrëdhënie me Bashkësitë dhe Grupet Fetare.