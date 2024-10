100 ditët e Qeverisë së re nënkuptojnë më shumë se 100 projekte dhe masa të reja për të gjithë qytetarët, thonë nga Qeveria, nga ku renditin se çfarë është realizuar në tre muajt e parë:

Jemi angazhuar për të punuar dhe transformuar vendin përpara, për të përmirësuar standardet e jetesës, për të krijuar vende të reja pune, për të investuar në hapjen e kopshteve të reja, për rritjen e pensioneve për mbi 330,000 pensionistë, për të investuar në projekte infrastrukturore dhe shumë projekte të tjera kapitale për të mirën. të qytetarëve.

Qeveria punon me përkushtim, me përgjegjësi dhe brenda vendit.

Në vetëm 100 ditë realizuam një pjesë të projekteve:

PENSIONET MË LARTË me rritje lineare të pensioneve të mbi 330 mijë pensionistëve!

Historikisht më e larta 250 MILION EURO PËR INVESTIME KAPITALE PËR KOMUNA! Në thirrjen publike kanë arritur 357 projekte nga 80 komuna.

BARNA MË TË LIRË duke zgjeruar listën pozitive me 9 xhenerikë, gjithsej 87 barna!

PUNËSIMI I 600 SPECIALISTËVE në institucionet shëndetësore publike!

Në 100 ditë 4 INVESTIME TË HUAJA në vlerën 600 MILION EURO për më shumë se 1500 vende të reja pune!

Investime të huaja për ndërtimin e turbinave me erë në vend me kapacitet deri në 400 MW nga “Alkazar Energy” me vlerë 500 MILION DOLLARË. Ky investim do të realizohet në komunat e Radovishit, Shtipit dhe Karbincit dhe do të vendosen 55 turbina me erë dhe do të hapen 630 vende të reja pune, me të cilat do të furnizohen me energji elektrike 100 mijë qytetarë.

Gjermano-belg “Epsotech Aim” investon në një qendër kërkimore zhvillimi, një qendër alarmi në zonat industriale-teknologjike në territorin e Komunës së Petrovecit. Vlera e investimit është 20 milionë euro dhe 110 vende të reja pune.

INVESTIM I RI për prodhimin e frenave për mjetet hekurudhore të “Webtek” amerikane me vlerë 35 milionë euro dhe mbi 100 vende të reja pune!

INVESTIM i kompanisë gjermane “BMZ Group” për prodhimin e baterive litium-jon me vlerë 65 milionë euro dhe hapjen e 700 vendeve të reja të punës!

Parashikohen mjete për pagesën e kompensimit për mbi 84 mijë punëtorë në vlerë prej 11.000 denarë!

Janë paguar mbi 1 miliard denarë për SUBVENCIONET NË BUJQËSI të mbetura nga qeveria e kaluar!

PAGOJT E PASUARA në vlerë prej gjysmë miliardë denarë për 3000 punëtorë në Pyjet Kombëtare dhe Sh.A. Vodostopanstvo!

2 miliardë denarë borxh në Fondin e Shëndetësisë!

FILLON NDËRTIMI I Spitalit të Shtipit!

Pas 7 vitesh ofrohen tekste shkollore FALAS PËR TË GJITHË!

“Më pak kosto – më shumë për të gjithë”- ÇMIMET E ULËT DHE MARGJINET për blerjen e mjeteve shkollore!

SHËRBIMET KADASTRALE MË LIRË – deri në një milion euro në vit do të mbeten në portofolin e qytetarëve!

ÇMIMI MË I LARTË rekord i BLERJES për varietetet Vranec dhe Smederevka!

Subvencionet dyfish më të larta për hektar elb – rriten për 100% – nga 6.000 denarë në 12.000 denarë!

Në muajin korrik 2024, në toksa është mbledhur qarkullim prej 470.194.563 denarë, që është PREJ 16.071.251 denarë MË SHUMË, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, që konfirmon funksionimin e brendshëm të kësaj Qeverie në krahasim me atë të kaluar!

REKORRONI TË HYRA – Drejtoria doganore me 12 miliardë denarë të hyra, IRS me 13,4 miliardë denarë të hyra!

MË MË PAK KUSHTOJMË MË SHUMË PËR JU – Marzh i kufizuar në mbi 70 produkte!

Lëshimi ME KOHË E PASAPORTËVE DHE LETËNJOFTIMIT!

18 milionë euro për RINDËRTIM TË KONTAKTIT TË STUDENTIT!

Procedura për hyrjen e operatorit të tretë celular me ÇMIME TË ULËTA TË SHËRBIMIT ka filluar!

Vendim për themelimin e KËSHILLIT PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE!

200.000 PASAGJËRA TË RI në Maqedoni me mbështetjen e re financiare për destinacione të reja ajrore!

RRITJE E PAGËS NETO MESATORE – për punonjës në korrik 2024, krahasuar me korrikun 2023 me 12%!

RRITJE E PRODHIMIT INDUSTRIAL prej 3.8%

LUFTË KUNDËR KORRUPSIONIT – Aksion i gjerë për dyshime të bazuara dhe hetime paraprake për rastin Krmzov dhe keqpërdorim të dhjetëra milionë eurove.

Vënia në përdorim e BULEVARDIT TË RI që lidh Gjevgjelinë me autostradën, për të cilin janë investuar 19 milionë denarë!

Gurthemelin e ndërtimit të çerdhes së RI në komunën e Butelit, për të cilin janë investuar 100 milionë denarë.

Fillimi i rikonstruksionit të sallës sportive DTV “Partizan” në Manastir, për të cilën janë investuar 16 milionë denarë!

Guri i themelit për ndërtimin e sallës së sportit në LESKOEC, Ohër!

Pamje e re në hyje të Manastirt! Rikonstruksioni i sipërfaqeve të rrugës dhe trotuarit, ndërtimi i një shtegu të ri biçikletash, ndërtimi i kanalizimeve të stuhisë 700 metra.

Vënia në punë e TERESIT SPORTIV SHUMË QËLLIMORË për fëmijë Vidobishtë, Ohër!

Gurëthemel për ndërtimin e çerdhes së RI në Trubarevë, komuna e Gazi Babës, për të cilën janë investuar 19.000.000 denarë!

Ndërtimi i SHKOLLËS FILLORE TË RE Sveti Kliment Ohridski në Draçevë, komuna Kisella Voda!

Fillimi i aktiviteteve ndërtimore për zgjerimin e objektit Izvorçe në çerdhen e fëmijëve Srnika, për të cilin investojnë 120.000.000 denarë!

DEPARTAMENT I RINOVUAR Plotësisht për Kirurgjinë Digjestive!

PAJISJE TË REJA në vlerë 1.000.000 euro për Kirurgji Digjestive Shkup për kolonë laparoskopike dhe kryerjen e operacionit me kontrast fluoreshente!

Guri i themelit të QYTETIT TË RI TREGUT në Negotinë!

Gur themeli për ndërtimin e PALLËS SPORTEVE në Ognjanci të Petrovecit!

Vënia në punë e SHTETIMIT të çerdhes “Goce Dellçev” në Ilinden!

Është vënë në përdorim QENDRA Sportive dhe REKREACIONI “BRANITELI” në Butel!

Janë siguruar 68 milionë denarë për ndërtimin e KOLLEKTORIT të Trpejcës dhe 53 milionë denarë shtesë për Ujësjellës Kanalizime në disa komuna!

Guri i themelit të ndërtimit të HOLLËS SPORTIVE në OOU “Dimitar Pop Georgiev Berovski” në Hrom, Gjorçe Petrov!

Guri i themelit për ndërtimin e SHTËPISË SË KULTURËS me SALLË SPORTIVE në fshatin Drenovë të Kavadarit!

SHTRIMI I RRUGËS “Vanço Përqe” dhe SHNDËRTIMI I PYETJEVE TË TRAFIKUT në shëtitore në Shtip!

Fillimi i NDËRTIMIT të OOU “Blaze Koneski” në Michurin, Komuna e Aeroportit!

Është shfuqizuar FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETËSORE në Strugë të Mërko!

JANË ANULUAR LICENCAT PËR LOJRAT E INTERNETIT TË LOJRAVE!

Në vetëm 100 ditë, qeveria tregoi se mund dhe duhet të bëjë ndryshe dhe më mirë!

Qeveria vazhdon të realizojë atë që u premtoi qytetarëve.

Askush nuk do të harrohet, prioriteti kryesor i kësaj Qeverie janë qytetarët dhe kërkesat dhe nevojat e tyre.

100% e përkushtuar. Për ju!