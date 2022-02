Ka kaluar një kohë e gjatë që kur kërcënimi i përdorimit të armëve bërthamore është bërë kaq hapur nga një lider botëror, por Vladimir Putin sapo e ka bërë këtë, duke paralajmëruar në një fjalim se ai i ka armët në dispozicion dhe se ai do t’i përdorë ato kundër kujto që provon të përdorë mjete ushtarake për ndalimin e marrjes së Ukrainës nga Rusia.

Kërcënimi mund të jetë një bllof, por është vënë re se Presidenti Putin tashmë ia ka traguar dhëmbët Perëndimit.

Ai ndezi vizionet e një përfundimi makth, në të cilin ambiciet e Putinit në Ukrainë mund të çonin në një luftë bërthamore përmes aksidentit ose llogaritjes së gabuar.

“Sa i përket çështjeve ushtarake, edhe pas shpërbërjes së BRSS dhe humbjes së një pjese të konsiderueshme të aftësive të saj, Rusia e sotme mbetet një nga shtetet më të fuqishme bërthamore”, tha Putin në fjalimin e tij para pushtimit herët të enjten.

“Për më tepër, ai ka një avantazh të caktuar në disa armë të fundit. Në këtë kontekst, nuk duhet të ketë asnjë dyshim për këdo që çdo agresor potencial do të përballet me disfatë dhe pasoja ogurzeza nëse sulmon drejtpërdrejtë vendin tonë”, shtoi ai.

Ky skenar apokaliptik është i njohur për ata që u rritën gjatë Luftës së Ftohtë, një epokë kur fëmijëve të shkollave amerikane u tha të ruanin kokën poshtë tavolinave në rast të sirenave bërthamore, por ky rrezik u largua gradualisht nga imagjinata e publikut pas rënies së Muri i Berlinit dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, kur të dy fuqitë dukej se ishin në një rrugë rrëshqitëse drejt çarmatimit, demokracisë dhe prosperitetit, shkruan abc, trasmeton portal arbresh.info

Përpara kësaj, edhe të rinjtë e kuptonin idenë e tmerrshme që qëndron pas strategjisë së shkatërrimit të sigurt të ndërsjellë, një ekuilibër në aftësitë bërthamore që synointe të mbante duart larg këmbëzës atomike, duke ditur se çdo përdorim i armët e Kiametit mund të përfundonin në asgjësimin e të dyja palëve në një konflikt.

Dhe çuditërisht, asnjë vend nuk ka përdorur armë bërthamore që nga viti 1945, kur Presidenti Harry Truman hodhi bomba në Japoni me besimin se ishte mënyra më e sigurt për t’i dhënë fund Luftës së Dytë Botërore shpejt. Kështu ndodhi, por me një humbje prej rreth 200,000 jetësh kryesisht civilë në Hiroshima dhe Nagasaki. Në mbarë botën, edhe sot, shumë e konsiderojnë atë si një krim kundër njerëzimit dhe pyesin nëse ia vlente.

Për një kohë të shkurtër pas luftës, Shtetet e Bashkuara kishin një monopol bërthamor. Por disa vite më pas, Bashkimi Sovjetik shpalli bombën e saj bërthamore dhe të dy palët e Luftës së Ftohtë u angazhuan në një garë armatimesh për të ndërtuar dhe zhvilluar armë gjithnjë e më të fuqishme.

Me fundin e Bashkimit Sovjetik në 1991 dhe transformimin e tij në një demokraci të shpresuar nën Boris Jelcin, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ranë dakord për kufizime në armatimet e tyre. Vende të tjera post-sovjetike si Ukraina, Kazakistani dhe Bjellorusia hoqën dorë vullnetarisht nga armët bërthamore në territorin e tyre pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik.

Në vitet e fundit, nëse flitej fare për armët bërthamore, zakonisht ishte në kontekstin e ndalimit të përhapjes së tyre në vende si Koreja e Veriut dhe Irani.

Presidenti Joe Biden ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun e luftës bërthamore midis Rusisë dhe NATO-s që nga shfaqja e krizës me Ukrainën. Që në fillim, ai ka thënë se NATO nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë, sepse mund të shkaktojë luftime të drejtpërdrejta midis SHBA-së dhe Rusisë, duke çuar në përshkallëzim bërthamor dhe ndoshta në Luftën e Tretë Botërore.

Ky ishte një pranim i heshtur që tregonte se Shtetet e Bashkuara nuk do të përballeshin në mënyrë ushtarake me rusët në Ukrainë, dhe në vend të kësaj, SHBA u morr me vendosjen e sanksioneve.

Por pranimi përfshinte edhe një të vërtetë tjetër. Kur erdhi puna për të luftuar një pushtim rus, Ukraina mbeti e vetme sepse është një anëtare jo-traktat dhe nuk kualifikohet për mbrojtje nën ombrellën bërthamore të NATO-s.

Megjithatë, nëse Putin do të përpiqej të sulmonte një nga partnerët e NATO-s të Amerikës, kjo do të ishte një situatë tjetër, sepse pakti është plotësisht i përkushtuar ndaj mbrojtjes së ndërsjellë, ka thënë Biden.

Duke e ditur që Biden e kishte hequr tashmë një përgjigje ushtarake nga tavolina, pse Putini u mundua ta ngrinte atë në fjalimin e tij?

Pjesërisht, ai mund të ketë dashur të mbajë Perëndimin jashtë ekuilibrit, për ta penguar atë nga ndërmarrja e veprimeve agresive për të mbrojtur Ukrainën kundër përpjekjes së Putinit për të marrë kontrollin e vendit.

Megjithatë, dëshira më e madhe e Putinit është që t’i tregojë botës se Rusia është një komb i fuqishëm dhe se nuk duhet injoruar.

Putin flet vazhdimisht për poshtërimin e Rusisë pas rënies sovjetike. Duke tundur shpatën e tij bërthamore, ai i bëri jehonë zhurmës me të cilën Bashkimi Sovjetik kishte ngulur sytë poshtë Shteteve të Bashkuara dhe kishte fituar, në mendjen e tij, respekt.

Gjuha e Putinit prek një nerv të papërpunuar Pentagonin, sepse nxjerr në pah shqetësimin se ai është i gatshëm të përdorë edhe armët bërthamore në Europë.

Kjo është një arsye pse Uashingtoni është përpjekur për vite me radhë, pa sukses, të bindë Moskën të negociojë kufizimet mbi të ashtuquajturat armë bërthamore taktike – ato me rreze më të shkurtër veprimi që mund të përdoren në një luftë rajonale. Rusia ka një avantazh të madh numerik në atë armatim dhe disa zyrtarë thonë se hendeku po rritet./abcnews.go/arbresh.info/