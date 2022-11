Ditën e sotme, themeluesi dhe CEO i Facebook, Mark Zuckerberg, me një email që postoi në blogun e tij, njoftoi se do të pushojë nga puna gjithsej 11,000 punonjës.

“Sot po ndaj disa nga ndryshimet më të vështira që kemi bërë në historinë e Meta-s. Kam vendosur të zvogëloj madhësinë e ekipit tonë me afërsisht 13% dhe të pushoj nga puna më shumë se 11,000 punonjësit tanë të talentuar. Ne po marrim gjithashtu një sërë hapash shtesë për t’u bërë një kompani më efikase, duke ulur kostot dhe duke zgjatur ngrirjen e punësimit gjatë tremujorit të parë.

Dua të marr përgjegjësinë për këto vendime dhe se si arritëm këtu. E di që është e vështirë për të gjithë dhe më vjen keq veçanërisht për të prekurit“, shkruante ai.

Mirëpo, si arriti deri këtu?

Më pas ai tregoi se si kompania pushoi nga puna kaq shumë punëtorë. “Në fillimin e Covid-it, bota lëvizi me shpejtësi në internet dhe bumi i tregtisë elektronike çoi në një rritje të tepruar të të ardhurave. Shumë njerëz parashikuan se ky do të ishte një përshpejtim i përhershëm që do të vazhdonte edhe pas përfundimit të pandemisë. Unë mendoja të njëjtën gjë, prandaj mora vendimin për të rritur ndjeshëm investimet tona. Fatkeqësisht, kjo nuk doli ashtu siç prisja. Jo vetëm që tregtia elektronike u kthye në tendencat e mëparshme, por rënia makroekonomike, rritja e konkurrencës dhe humbja e reklamave uli të ardhurat tona shumë më të ulëta nga sa prisja. Kam bërë një gabim dhe mbaj përgjegjësinë për të”.

Në emailin e tij ai ndër të tjera thotë: “Nuk ka asnjë mënyrë të mirë për të shkuar për një pushim nga puna, por shpresojmë t’ju japim të gjithë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur dhe më pas të bëjmë gjithçka që mundemi për t’ju mbështetur në këtë proces. Të gjithë do të marrin së shpejti një email që do t’ju njoftojë se çfarë do të thotë kjo pushim nga puna për ju. Pas kësaj, çdo punonjës do të ketë mundësinë të flasë me dikë për t’iu përgjigjur pyetjeve të tij dhe të marrë pjesë në takime informuese.”

Çfarë do t’u japë punëtorëve?

Themeluesi i Facebook njofton punonjësit se do të paguajë ndër të tjera:

Kompensim 16 javë pagë bazë plus dy javë shtesë për çdo vit shërbimi.

Ai do të mbulojë koston e kujdesit shëndetësor për gjashtë muaj

Ai do të ofrojë këshilla profesionale për gjetjen e një pune të re për tre muaj

Për ata që janë në SHBA me viza, ai thotë: “Të gjithë do të kenë kohë për të bërë plane dhe për të përpunuar statusin e tyre të imigracionit. Ne kemi ekspertë të imigracionit për t’ju udhëhequr bazuar në atë që ju dhe familja juaj keni nevojë“.