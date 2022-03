Prodhuesi kryesor turk i dronëve ‘Baykar’ ka prezantuar një prototip të dronit turk të quajtur ‘Bayraktar Kizilelma’ (Molla e Kuqe), të cilin kompania e ka zhvilluar me burime vendore, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke zhvilluar dronin ‘Bayraktar TB2’, i cili përfaqëson një ndryshim rrënjësor në teknologjinë e luftës, Baykar ka lënë pas një fazë të rëndësishme në studimet e avionëve luftarakë pa pilot, ndërsa prototipi i parë i një avioni të tillë tashmë ka hyrë në linjën e integrimit.

‘Bayraktar Kizilelma’ me manovrat e tij agresive dhe inteligjencën artificiale të avancuar do të jetë ndër elementët më të fortë të forcave të sigurisë në fushën e betejës në të ardhmen.

Shefi i teknologjisë së Baykar, Selcuk Bayraktar, ka njoftuar se ky projekt i sistemit luftarak të dronëve Baykar (MIUS) quhet ‘Bayraktar Kizilelma’.

“Pas tre vitesh e gjysmë, peshqit më të mëdhenj dhe më të shkathët kanë hyrë në linjën e prodhimit”, shkruan Bayraktar në rrjetet sociale.

Sistemet pa ekuipazh

Më tej, Bayraktar porositi se Kizilelma është një synim që po ndiqet dhe që gjithmonë do të peshojë.

“Ajo do të na çojë gjithmonë përpara edhe në të ardhmen. Me ‘Bayraktar Kizilelma’ dëshirojmë që kombi ynë, i cili ka jetuar i lirë me shekuj, të zërë vendin e tij të merituar në qiell dhe hapësirë duke zhvilluar teknologji të lartë me vizionin e Lëvizjes Teknologjike Kombëtare”, tha Bayraktar.

“Duke qenë se menduam se ‘Kizilelma’ do t’i shërbejë popullit tonë dhe njerëzimit, zgjodhëm këtë emër që vjen nga e kaluara e qytetërimit tonë të lashtë, ku bota po shikon avionin e fundit luftarak të gjeneratës së pestë. Avionët luftarakë me pilot nuk do të zhvillohen më. Tani e tutje, elementët më të fuqishëm të fushëbetejës do të jenë sistemet pa pilot. Ne po punojmë për ta mbajtur vendin tonë në garat e së ardhmes”, shtoi ai.

Punimet e dizajnit konceptual Bayraktar Kizilelma u shpërndanë për herë të parë për publikun më 20 korrik të vitit 2021 si dhuratë Bajrami në ditën e parë të Kurban Bajramit. Pas tetë muajsh, droni Bayraktar Kizilelma u përfshi në linjën e integrimit.

‘Bayraktar Kizillelma’, i cili do të ketë aftësinë për të ulur dhe ngritur në anije me pista të shkurtra, si TCG Anadolu, të cilin Turqia e ka ndërtuar dhe aktualisht po kryen teste, do të luajë një rol të rëndësishëm në misionet jashtë shtetit. Me këtë aftësi ai do të marrë pjesë aktive në mbrojtjen e Atdheut Blu.

Bayraktar Kizilelma, i cili është i aftë të luftojë ajër-ajër si avionët luftarakë të drejtuar me manovra agresive, do ta përdorë këtë aftësi për të ndryshuar ekuilibrin në fushën e betejës, ndryshe nga dronët e zhvilluar nga burimet vendase dhe kombëtare dhe që kanë ndikim të madh në botë.

Avioni, studimet e zhvillimit të të cilit kryhen tërësisht nga inxhinierë dhe teknikë turq me përvojë të fituar në projektet Bayraktar TB2 dhe Bayraktar Akinci, do të sigurojë efektivitet kundër objektivave ajrore me municion vendas.

Karakteristikat e seksionit të vogël të radarit, e cila konsiderohet si një nga çështjet më kritike në proceset e projektimit të avionëve luftarakë me pilot, është marrë parasysh edhe në projektimin e ‘Bayraktara Kizilelme’.

Masa e ngritjes gjashtë ton

‘Bayraktar Kizilelma’, i cili do të kryejë me sukses edhe detyrat më të vështira falë pistës së ulët të radarit, duhet të ketë një peshë ngritjeje prej gjashtë tonësh.

Avioni do të përdorë të gjithë municionin e zhvilluar nga inxhinierët turq dhe ngarkesa e planifikuar e tij është 1.500 kilogramë.

Bayraktar Kizilelma, i cili synon të qëndrojë në ajër për gjashtë orë me një rreze misioni prej 500 milje detare (926 kilometra).

Baykar ka arritur ta bëjë Turqinë një nga vendet e pakta të aftë për të zhvilluar mjete ajrore pa pilot në klasën ofensive dhe fluturimi i parë testues është planifikuar për vitin 2023.