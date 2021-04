Rastet e shumta me virusin Korona dhe vdekjet , kanë bërë që autoritetet e larta shtetërore të mendojnë për masa të reja shtesë për të parandaluar numrin të infektuarëve dhe vdekjeve në valën e tretë informon

Në vijë të kësaj konfirmohet për TetovaSot se prej nesër do të ketë mbyllje të restoranteve, kafeneve dhe barreve prej orës 20 , pra një orë me herët nga orari i deritanishëm dhe dy nga fillimi i orës policore në vend që ishte deri tani.Por në këtë drejtim edhe vetë ora policore mund të filloje dy orë me herë nga cka qenë deri tani, pra nga ora 20.Siç mëson TetovaSot ky vendim mund të merret sot dhe ora policore të fillojë nga ora 20.

Me rritjen e rasteve të reja pozitive të koronavirusit në ditët e fundit, numri i personave të shtruar në spital që kanë simptoma më të rënda po rritet, ndërsa shumica varen nga mbështetja e vazhdueshme e oksigjenit.

Në 24 orët e fundit në qendrat kovid në spitalet në të gjithë vendin, është raportuar se mjekohen gjithsej 1036 pacientë pozitivë dhe të dyshuar për koronavirus.

Ndryshe edhe në Kosovë është paralajmëruar nga Ministria e Shëndetësisë për mbyllje 12 ditore të objekteve hotelierike.