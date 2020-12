Shoqëruesja ndanë disa këshilla për burrat që kanë penis të vogël se si të kënaqin partneren e vetë.

Kur bëhet fjalë për seks, është e rëndësishme të gjeni një pozicion që është i kënaqshëm për të dy, shkruan “DailyStar”.

Por nëse mashkulli ka paksa mungesë në “atë” departament, atëherë mund të duket e vështirë për të kënaqur zonjën, transmeton lajmi.net.

Por kjo nuk ka pse të jetë e vërtetë, sepse ekspertët thonë se madhësia me të vërtetë nuk ka rëndësi por teknika.

Shumica e fermave nuk interesohen shumë rreth madhësisë për sa kohë që ju dini ta përdorni.

Një shoqëruese nga Ennvy e quajtur Lou, ka ndarë disa këshilla për burrat që kanë penis të vogël për të iu ndihmuar të kënaqin partneren e tyre.

Ajo thotë se të jesh shoqëruese, do të thotë se ti do të shohësh gjithçka, dhe se femrat e pëlqejnë shumë seksin anal me burrat që kanë penis të vogël.

Dy teknikat më të përshtatshme janë Doggy në shtrat kur mashkulli është në këmbë, dhe femra e shtrirë në shpinë me këmbë lart në ajër ose në gjoksin e partnerit.

Këto dy teknika do të jenë shumë të kënaqshme për të dy.