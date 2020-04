Më 18 prill 2020, rreth orës 19:00 në Sektorin për Punë të Brendshme në Kumanovë, një mjek nga Shtëpia e Shëndetit Publik Kumanovë, ka raportuar se në Shërbimin e Urgjencës është sjell një burrë i vdekur nga plagët e marra nga plagosja me thikë.

Pas raportimit të rastit, Prokuroria Publike Themelore-Kumanovë, menjëherë ka dal në vend ngjarje dhe është kryer inspektimi, me cka është ardhur në përfundim se rreth orës 18:00 në fshatin Likovë, një person me iniciale B.S (43) nga po i njejti fshat, pas një perleshje të mëparshëm verbale, ka sulmuar fizikisht dhe ka goditur me thikë disa herë në zonën e gjoksit personin me iniciale J.S (43) nga fshati Likovë, pas së cilës personi në fjalë ndërroi jetë. Me urdhër të Prokurorit Publik, trupi i të ndjerit u dorëzua për obduksion. Ndërsa personi B.S ështëarrestuar dhe po punohet në zbardhjen e plotë të rastit.