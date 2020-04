Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira. Në orët e pasdites pritet të ketë reshje të shiut. Gjithashtu do të fryjë erë e përforcuar jugperëndimore. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 3 deri 9 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval...