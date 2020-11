A do të ketë sukses shumica qeverisëse në votimin për punë në distancë për deputetët që vuajnë nga Covid-19 ose në vetëizolim, apo vendosja në rendin e ditës e projektplotësimit të Rregullores së Kuvendit do të jetë vetëm një tjetër përpjekje që ta shtyjë opozitën ta mendojë këtë opsion dhe të mbështesë një alternativë të tillë? Propozimi për plotësimin e Rregullores së Punës së Kuvendit, me procedurë të shkurtuar, u vendos në rendin e ditës të seancës që njeriu i parë i legjislativit Talat Xhaferi e planifikoi të enjten, 26 nëntor.

Një gjë e tillë tani për tani mbetet pikëpyetje, pasi duhen 61 vota, ndërsa një pjese e deputetëve janë në izolim ose të infektuar me Covid-19. E opozita vazhdon ta kundërshton këtë propozim. Koordinatorët e grupeve parlamentare të partive opozitare nuk morën pjesë në takimin e rregullt me kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi.