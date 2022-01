Kryeministri i sapozgjedhur i Bullgarisë do të vizitojë Maqedoninë e Veriut më 18 janar, duke thënë se kjo vizitë do të tregojë për iniciativën për bashkëpunimin ndërshtetëror, njofton Telegrafi Maqedoni.

“Me vizitën time në Maqedoninë e Veriut më 18 janar do të tregojmë principet e bashkëpunimit mes shteteve dhe marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut” tha Kiril Petkov në pyetjen e deputetëve në Kuvendin bullgar.

Ai tregoi edhe për habinë që e ka rreth komunikimit dhe udhëtimit me linja direkte me avion dhe me komunikim me linjë treni.