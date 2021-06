Presidenti Stevo Pendarovski do të zhvillojë vizitë zyrtare dy-ditore në Kroaci nesër dhe pasnesër.

Nesër në Zagreb, kreu i shtetit do të mirëpritet me nderime shtetërore dhe ushtarake nga Presidenti Kroat Zoran Milanoviq, pasuar nga një takim tet-a-tet midis dy krerëve të shtetit dhe një takim plenar i delegacioneve të dy vendeve.

Kreu i shtetit Pendarovski do të takohet gjithashtu me Presidentin e Kuvendit Kroat, Gordan Jandrokoviq dhe Kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq.

Të enjten, Presidenti Pendarovski do të drejtojë një takim dypalësh të biznesit – duke u përqëndruar në investime, të organizuar në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kroacisë, në të cilën do të marrë pjesë një delegacion i biznesit të Maqedonisë së Veriut.