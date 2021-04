Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski ka uruar Vjosa Osmanin për zgjedhjen si presidente e Kosovës.

Në urimin e tij, Pendarovski ka shprehur besimin, se me zgjedhjen e Osmanit, bashkëpunimi midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës do të vazhdojë me intensitet më të fuqishëm.

“Urime për @VjosaOsmaniMP, Presidentja e re e Republikës së Kosovës. Besoj se bashkëpunimi midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës do të vazhdojë me intensitet më të fuqishëm, në shpirtin e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe miqësore”, shkroi në urimin e tij në “Twitter”.