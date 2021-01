Presidenti Stevo Pendarovski uron qytetarët me rastin e festës së madhe krishtere Lindjen e Krishtit – Krishtlindjet. Me rastin e festës, Pendarovski u dërgoi letra urimi kreut të Kishës Ortodokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Ohrit, Metropolitit të Shkupit, Kryepeshkopi i Ohrit dhe Maqedonisë dhe Justiniana Prima, z.z. Stefan dhe kryetarit të Përfaqësisë të Kishës ungjillore – Kishës Metodiste, Emil Zaev.

Duke uruar Krishtlindjen për të gjithë të krishterët që festojnë ditën e lindjes së Krishtit, kreu i shtetit uroi që ata të kalojnë ditët e festës me humor të mirë, në paqe, qetësi dhe gëzim.

“Krishtlindja është festë që ne tradicionalisht e festojmë me të dashurit tanë dhe kur shtëpitë tona janë të mbushura me njerëz me mendime të mira. Por këtë vit i festojmë Krishtlindjet në një atmosferë tjetër, të shkaktuar nga pandemia, për shkak të së cilës ne duhet të respektojmë vazhdimisht masat e përcaktuara të mbrojtjes. Sidoqoftë, kjo nuk na ndalon të urojmë gjëra të mira. Le t’i lemë zemërimin dhe urrejtjen. Të komunikojnë me njerëzit e tjerë me gjuhën e dashurisë, të falin dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin. Le të jemi solidarë dhe të bashkuar. Vetëm në këtë mënyrë ne do të jemi në gjendje të dalim fitimtarë jo vetëm në luftën kundër pandemisë, por edhe me të gjitha problemet dhe vështirësitë e tjera me të cilat jeta na ballafaqon”, tha presidenti Pendarovski në urimin e sotëm.

Në kohë të tilla, nënvizon Pendarovski në urim, kemi nevojë për besim, energji pozitive dhe respekt të ndërsjellë. Festat e Krishtlindjeve, thotë ai, duhet të jenë motiv shtesë për të qëndruar përpara të gjitha tundimeve.