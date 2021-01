Mbrëmjen e djeshme Tea iu është përgjigjur akuzave të Shqipës, e cila ka publikuar foto të saj me Beartin.

Madje Tea e ka quajtur atë lezbike, pasi mendon se homofobët thellë brenda vetes janë homoseksualë.

Por nuk ka vonuar edhe reagimi i Shqipes, e cila nëpërmjet profilit të saj në Instagram ka publikuar një moment kur Marigose i bie jastëku nga barku tek filmi “Përrallë nga e kaluara”.

“Të ra dhe ty jastëku… kështu të ra baloni. Nuk të beson më njeri o balontore ke vënë dhe balon te buzët. veç kamerën (shikimi) e ke të prishur… imagjino si do ishe edhe e shëndoshë me syze, edhe veshja si burrë që kur të pashë për herë të parë thashë mos ka ardhur për mua ky katrori. Aq shumë të paskan djegur fjalët e mia sa e nxore ti gjithë vrerin sot në darkë. Je e vogël o balon që të bësh një publik të tërë për budalla se ata që janë brenda të njohin të gjithë. Meridian merru ti tani me këtë se unë kaq desha të nxirrte veten”, ka shkruar Shqipja.

Shqipja ka vazhduar të publikojë biseda të dërguara nga ndjekësit të cilët tregojnë që e kanë parë Tean me Beartin.